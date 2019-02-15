救救客家話！新竹縣客家社團訪縣長 爭取設「客家事務局」

2019-02-15 20:24

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣是客家大縣，卻有多個客家社團擔憂客家話在這裡反而有可能被「消滅」掉！日前這幾個客家社團負責人連袂拜訪縣長楊文科，遊說縣府成立「客家事務局」，以免新竹縣政府以下的公部門長期「獨尊國語」為官方語言，讓客語有一天真的完全被消滅殆盡。

縣長楊文科則指示民政處，先強化民政處所屬的「國際客家事務科」功能，整合府內客家事務窗口，編制調整後再行研究。

不過縣府表示，楊文科接見這些客家社團負責人時也承諾，縣府內將開設公務人員客語班，以1、2級主管優先參加，增強客家鄉親對縣府施政好感。未來府內的會議也將改以客語為主，各種客家活動更是要儘量講客家話。

另外，公立幼兒園、小學也要廣開客語班，每月或經常性地舉辦客語朗讀、演講等比賽。縣府教育處更要配合相關客家社團舉辦客語演講、朗讀或詩歌等比賽。

這幾個關切客語傳承問題的客家社團負責人有新竹客語口譯協會理事長謝賜龍、新竹縣海陸客家語文協會理事長莊萬貴等，他們認為，新竹縣上到縣府，下到各鄉鎮市公所都嚴重漠視客家話，導致現在還能說流利客語的人急遽減少中，預估情況再不改善，再過1、20年，客語可能在新竹縣就會被完全消滅殆盡！

這些客家社團認為，新竹縣會面臨這樣的困境，主要是過去17年間，縣府以「族群和諧」為由，獨尊國語，以致壓抑了客語的傳承。在全台其他主要的客家縣市都早設有客家事務局處，專責客語文化傳承，新竹縣迄今卻從未考慮成立客家事務局處，所以讓他們憂心，甚至不排除為此向縣府抗議。

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