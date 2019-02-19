頭份市公所慶「天穿日」 送五色石餐盒邀親子野餐

2019-02-19 13:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕農曆正月20日為全國客家日，也俗稱的「天穿日」，今年苗栗縣頭份市公所於2月24日下午2點半，於頭份運動公園舉辦「靚靚頭份‧大地坐尞」野餐活動，以綠色環保概念，歡迎親子們來踏青野餐，並藉此傳承客家文化，公所也加碼贈送50組的客家美食組，明早8點於公所側門開放報名，送完為止。

「天穿日」為客家族群為感念女媧煉石補天而保留下的傳統節慶，而在客語俗諺中，「有做無做，尞到天穿過」含有休養生息，並保護大自然的意義，因此頭份市公所今年以綠色環保作為活動主軸，鼓勵民眾自備容器一同走到綠地野餐，欣賞天穿主題的故事劇場、另還有有獎徵答的客語大聲說、扭蛋轉轉樂等趣味親子活動。

而為倡導環保，公所也準備限量50組的竹蓆客家美食便當，內盛裝白、青、赤、黃、黑的5色飯糰，除了是以通霄海鹽、三灣蝶豆花、客家紅麴梅、頭份薑黃、黑豆等在地食材製作，更象徵著女媧補天的五色石，讓孩童們品嘗的同時也能更加認識客家文化。

頭份市長羅雪珠表示，公所重視客家文化傳承，儘管中央補助縮水，但仍自編35萬預算籌辦天穿日活動，邀請大、小朋友一同感受客鄉魅力；而限量50組的美食便當在明早8點於公所側門開放免費報名索取，歡迎民眾加快手腳來搶好康。

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