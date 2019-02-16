客家「天穿日」將至 宜縣府邀民眾捐發票做公益

2019-02-16 12:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］每年農曆正月20日是客家特有的「天穿日」，也就是客家日，宜縣府今在五結鄉中興文創園區，舉行「108年全國客家日－樂活蘭陽慶天穿」活動，邀請民眾捐發票、做公益，並可獲得客家福粄以及樹苗一株；宜蘭縣長林姿妙指出，「天穿日」是客家人的小過年，宜縣府希望縣內各族群繼續團結合作，創造社會和諧。

客家「天穿日」的由來，是因人們感念女媧煉石補天，免去人間災苦，每逢農曆正月20日就會祭祀感恩；宜蘭縣政府今年因應「天穿日」即將於國曆24日到來，以「感恩」、「惜福」與「做公益」為主軸，舉行「108年全國客家日－樂活蘭陽慶天穿」活動。

縣府除在中興文創擺攤，讓民眾品嘗九層粄、擂茶等傳統客家美食，還辦理「捐發票做公益」活動，只要民眾捐出手中發票給宜蘭縣聯合勸募基金會，就可獲得造型福粄一份及樹苗一株。

林姿妙更於活動現場，穿著傳統客家服飾，一起與民眾學做小豬造型的「客家粄」，盼祝福大家新年「豬」事大吉；林姿妙說，客語已正式被列為國家語言，成為台灣文化的一環，宜縣府也希望縣內各族群繼續攜手合作，讓宜縣更和諧、溫馨。

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