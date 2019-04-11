六龜祭河江 傳承傳統客家文化

2019-04-11 13:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕六龜區新威里聖君廟聖君聖誕為農曆3月初7，勸善堂及聖君廟信眾都會前往荖濃溪畔舉辦「祭河江」祭祀大典，今年更結合文化教育，由新威國小及屏東東港海濱國小師生共88位，共同參與並傳承傳統客家文化的精神。

「新威勸善堂祭河江敬義塚祭典」在2016年10月12日列為高市文化資產，荖濃溪右堆地區新威客家本來就有清明後祭拜義塚習俗，1923年新威勸善堂修建後，為保存客家傳統信仰，再結合敬義塚與送字紙灰兩習俗舉辦祭河江祭典，雖然日治時期曾經中斷，然而戰後重新恢復，已成為全台深具客家傳統文化的代表。

六龜區里長主席邱瑞明表示，祭典形式從祭壇布置、祭品牲醴到迎送神明等等，皆具客家傳統文化樣貌，全場皆由客家八音演奏，代表客家信仰形態明顯而頗具古風，更是目前全台保留極為純正的客家信仰文化。

六龜區長楊孝治指出，祭河江的形式雖隨著時代變遷而改變，唯一不變的是地方居民敬畏鬼神、悲天憫人的生活哲學亦呈現漢人敬天畏鬼的宗教思維，且全庄自動自發，展現共同參與傳統客家文化的精神。

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