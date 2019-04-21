獨家》又窮又瘦差點進不了警校 他從小員警做到駐印尼特任大使

2019-04-21 00:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕庄腳囝仔的人生傳奇！駐印尼台北經濟貿易代表處特任大使陳忠，從小因為家境清貧，常常只能吃饅頭配花生，連彰化高中畢業要考警校，都因體重太輕，吞了碗牛肉麵才勉強過關，從1毛1的基層員警，一路做到簡任14職等外交官，再由總統派任為駐印尼特任大使。

陳忠是彰化芳苑王功人，20日回到彰化高中母校接受傑出校友頒獎，他說，因為自小清貧，家中務農，念高中學費都要去借錢，為了念書，沒錢補習，更常常都是吃饅頭配花生，高三還生病，連畢業證書都無法去領，都是老師親自拿來給他。

因為參加警校考試，高分通過筆試，體重只有49公斤的他，比門檻少了1公斤，只好當場吞了碗牛肉麵，才勉強過關，進入警校受訓半年，體重立刻來到60幾公斤。

陳忠警校畢業又考上外事警察，派駐在基隆一帶，與當時美軍有所接觸，因而繼續念警大、淡江外文，並通過外交特考，從警職轉任外交工作，在公務員生涯中，從最基層的1毛1員警，也就是委任1職等，一路跨過薦任、簡任，來到簡任最高的14職等，獲總統派任為特任大使。

陳忠說，他很感謝在彰中時期，恩師陳錦煌、黃界原、張正祥老師為他打下的中英文基礎，讓他能夠從庄腳囝仔當上警察，進而從事外交工作，在沒有人事背景情況下，靠著念書、考試，當上大使，為新南向政策奉獻自己的力量。

彰化縣警局表示，早年從警校畢業後，就是俗稱1毛1的員警，也就是1線1星，後來只要通過丙等特考就升為1線2星；目前台灣只有警專與警大，1線1星大約在1970到1980年代還有，目前已走入歷史。

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