議員勘綠川整治不徹底 批每年電費人力費用近2千萬

2019-06-18 20:18

〔記者蔡淑媛、張菁雅／台中報導〕為釐清綠川水源及水質處理問題，市議員李中今日下午到綠川會勘，發現林佳龍耗資九億整治水質改善工程又鑽井抽地下水，不僅沒有徹底改善水質，每年電費近750萬加上維護人力，共花上1752萬元，痛批前市長林佳龍為了政績「把市民的血汗錢都被糟蹋了！」勞民傷財又浪費水資源。

李中指出，綠川整治當時耗資9億餘元，原先大家都以為礫間處理場能處理綠川上游所有污水，然而，光復路以南、中山路以北的綠川，其表層日常水源竟然主要來自旱溪，礫間處理場僅處理部分綠川污水，未處理的大量綠川污水在中山橋後又從下層箱涵併入綠川，實際上綠川的水質改善根本很有限。

李中說，礫間處理場的位置距離綠川河道有段距離，為了將旱溪的溪水與綠川污水導入礫間處理場，再從礫間處理場將過濾後的水導回綠川，每年光是電費就要將近750萬元，若再加上維護人力一年就要1,752萬元，花了9億餘元不但沒有徹底解決綠川水質問題，每年還要多花近兩千萬元來善後。

這是什麼樣的水質改善工程！李中說，林佳龍好大喜功，否則這些水力與電力都不需要被浪費，每年也不需要編列如此龐大的維護費用、造成後面接手政府的困擾，呼籲水利局長范世億不要重蹈前朝覆轍，日後水利局應回歸治水的本業，少做景觀表面工程，加強雨水及污水下水道的建設才是正道。

江肇國批烏龍爆料

民進黨市議員江肇國則質疑，水利局整年水電費預算約在1500萬至2150萬元間，750萬元等於是將其中1/2至1/3用在綠川上，其他水利建設都不需要用電嗎？這個數字不符常理，根本是烏龍一場。

江肇國出示綠川、柳川電費收據說明，柳川在2016年12月2日至2017年1月22日，2個月含燈光用電的電費為5萬2276元，平均1個月約2萬6000元；綠川2018年7月30日至9月26日含稅電費為2萬3443元，平均1個月不到1萬2000元。

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