台灣驕傲！綠川整治再添榮耀 獲全球卓越建設首獎

2019-05-31 19:03

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣之光！2019全球卓越建設獎（FIABCI World Prix D'excellence Awards） ，30日在俄羅斯舉行頒獎典禮，台中市「綠川排水景觀工程」代表台灣自世界各國眾多精銳的公共工程及建築作品中脫穎而出，以治水工程結合河川品牌帶動舊城區再生的設計理念，拿下大會最佳環境文化類首獎，是台中市民也是全台灣的驕傲。

由世界不動產聯盟（FIABCI）舉辦的「全球卓越建設獎」，素有全球建築界奧斯卡美譽，由來自國際頂尖的房地產專業人士和專家評審與鑑定，肯定具創新的建設作品。在全球超過70個國家及100多個世界專業組織的國際平台中，提供呈現獲獎作品成果與簡介的機會，非常難得且可貴。

去年2月台中綠川整治工程完工啟用後，吸引中外遊客，成為台中市區熱門景點，迄今獲獎不斷，從國內的國家卓越建設獎到公共工程金質獎。去年獲全球四大設計獎的日本優良設計獎（Good Design Award）「百佳賞（Best 100）」，這次再代表台灣奪下「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎殊榮。

綠川整治工程包括防洪安全、水質改善、文化保留及景觀營造四個面向，內容涵蓋河川治理、綠川品牌及創意策展。透過火車站前綠川舊河道的整治，讓綠川改頭換面，將過去因商業發展破壞的河川環境，蛻變成嶄新的河岸景點，重新讓民眾親近河川。

台灣大道的百年櫻橋立面再現，四端高聳橋塔造型及歐式風格鍛造欄杆樣式，讓經過的旅客都忍不住地駐足欣賞，橋下空間打通後，遊客從橋下欣賞美麗的櫻橋舊址。

綠川整治的關鍵推手，前市府水利局長周廷彰表示，綠川對台中市舊城區來說，是一條承載人與土地生命情感的河流，綠川的排水道設計首重防洪，並兼顧綠地營造與文化保存，也順利通過今年5月這波強大的梅雨鋒面考驗，希望市府能秉持全流域治理的概念，持續用心推動綠川下游2、3期整治工程，給市民一個更好的生活空間。

台中綠川整治有成。（記者張軒哲攝）

台中綠川整治再添榮耀 獲得全球卓越建設首獎。（記者張軒哲翻攝）

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