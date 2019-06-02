質疑台中綠川變調 中市議員轟市府團隊擺爛

台中市「綠川排水景觀工程」日前代表台灣，自世界各國眾多精銳的公共工程及建築作品中脫穎而出，奪下大會2019「全球卓越建設獎」（FIABCI World Prix D’excellence Awards）中「最佳環境文化類」首獎。不過，台中市議員江肇國認為台中市長盧秀燕市府團隊擺爛，發文批評「若是今日再重新評選一次，我們還能得獎嗎？」（資料照）

2019-06-02 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕台中市「綠川排水景觀工程」日前代表台灣，自世界各國眾多精銳的公共工程及建築作品中脫穎而出，奪下大會2019「全球卓越建設獎」（FIABCI World Prix D’excellence Awards）中「最佳環境文化類」首獎。不過，台中市議員江肇國認為台中市長盧秀燕市府團隊擺爛，發文批評「若是今日再重新評選一次，我們還能得獎嗎？」

江肇國在臉書上轉貼《三立新聞網》報導，台中換成盧秀燕後，綠川就「變調」了，他發文指出，在兩個月前，他已揭露柳川髒亂不堪、面目全非，不過，當時盧市府不願承認擺爛，認為是大雨造成，他今天PO文再度表示「現在換綠川了，這次又用什麼藉口呢？」

綠川整治後在5月30日奪下國際獎項，他批評「若是今日再重新評選一次，我們還能得獎嗎？」他強調，若盧市府對於前朝爭取或規劃整治的河川，一直維持這種態度來維護管理，這樣無論是已完成的綠、柳川，或是後續正在進行的惠來溪系、旱溪、筏子溪及南勢溪等整治工程，他認為全體台中市民會失去信心與期待。

網友看到貼文後也留言大酸「好傻眼」、「那時候可以罷免她？」、「連一條小小的河川都維護不好，這種咖肖也能當市長，我也是醉了.....」、「起手式 林佳龍的錯」。

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