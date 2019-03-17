台中州廳升格國定古蹟 市議員要市府快搬遷…

2019-03-17 09:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕經過10多年努力，台中州廳通過文化部古蹟歷史建築紀念建築審議會審議，升格為國定古蹟。市議員江肇國今（17）日說，繼台中火車站和霧峰林家宅邸之後，台中第3座國家級古蹟，市府應盡快搬遷相關單位，讓州廳修復計畫順利進行，引領舊城加速再生。

台中州廳1912年興建，2006年公告為市定古蹟。建築風格與台北州廳（今監察院）、台南州廳（今台灣文學館）同樣以馬薩頂為主導元素，搭配紅磚白帶的配色，以及小尺度的老虎窗裝飾，極具歷史、文化、藝術價值，獲得這次參與審議的文資委員肯定。

文史團體多次向江肇國陳情，台中州廳提升為國定古蹟，江肇國也認為日治時期的5大州廳，除已拆除的高雄州廳，其餘皆國定古蹟，台中州廳沒有理由矮人一截。去年林佳龍市府應江肇國要求，提報中央審查，文化部上月25日通過，預定3月底、4月初正式公告。

江肇國表示，盧秀燕市長說為節省辦公室租金，目前於州廳及周邊辦公的都發、環保及交通局，將等明年警察局遷至潭子後，才搬至警察局現址，修復進度可能因此延宕1年以上，同時也考慮州廳修復後再移回去，以延續其官署的功能。

江肇國認為，州廳修復計畫應儘速進行，此外市府也自籌了2.5億元，並非全由中央負擔，因此修復後應由市府主導營運。建議可規劃為在地文學、音樂及影像等各種紀錄及創作的典藏、展演平台。匯集台中在地文化特色，吸引人潮，帶動舊城再生。

市府文化局說，環保局今年6月底完成搬遷，都發局部分單位調整使用空間，讓州廳修復工程分階段、分區域開工，符合中央要求再造計畫應於今年度開工的期待。州廳修復後的利用，將聽取議會及民眾意見，希望能找到最好的活化方向，延續州廳的歷史意義並帶動舊城區繁榮。

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