鄉民怒吼！「中國台灣紅黨」中市府辦活動被罵爆

2019-04-12 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨龍系台中市議員江肇國在臉書上表示，13日統促大遊行結束後，14日當天還有一場中國活動，主辦單位被鄉民發現是「中國台灣紅黨」，參與團體清一色均是中國團體，消息一出立刻被鄉民罵爆「盧秀燕快下台」

江肇國今（12）日貼出「愛與和平旗袍會台灣總會」在週日將舉辦的活動資訊，內容提到參與的團體有中國湖南省旗袍文化促進會、株洲旗袍文化協會、株洲剪紙協會、株洲民間藝術家協會、衡東旗袍文化協會、上海旗袍藝術協會、海口市旗袍文化協會。

江肇國抨擊，該活動竟然直接辦進台中市府大樓，形容台中此週末「很紅」，週六是統促大遊行，週日是該場活動，「紅色滲透市府帶頭」，他質疑中國「還需要忙著花錢買粉專嗎？我們台中市政府都先幫忙買單了！」

消息傳入批踢踢實業坊後，鄉民指出主辦活動的「愛與和平旗袍會台灣總會」，在臉書上另外1個公開身分是「中國台灣紅黨」，「去年初已經在台中市成立」，雖然不曉得有沒有影響該年九合一大選，但現在明目張膽進行紅統，還有中市府裡應外合，「把台灣人當什麼？盧秀燕這個魁儡市長騙到選票，難道只會與紅色統一做接軌嗎！」

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