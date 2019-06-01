〈中部〉《台中》全球卓越建設肯定 綠川整治又奪獎

2019-06-01

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣之光！二○一九「全球卓越建設獎」（FIABCI World Prix D’excellence Awards） ，五月三十日在俄羅斯舉行頒獎典禮，台中市「綠川排水景觀工程」代表台灣自世界各國眾多精銳的公共工程及建 築作品中脫穎而出，以治水工程結合河川品牌，帶動舊城區再生的設計理念，拿下大會「最佳環境文化類」首獎，是台中市民、也是全台灣的驕傲。

代表台灣奪「最佳環境文化類」首獎

由世界不動產聯盟（FIABCI）舉辦的「全球卓越建設獎」，素有全球建築界奧斯卡美譽，由來自國際頂尖的房地產專業人士和專家評審、鑑定，肯定具創新的建設作品。在全球超過七十個國家及一百多個世界專業組織的國際平台中，提供呈現獲獎作品成果與簡介的機會，非常難得。

去年二月，台中綠川整治工程完工啟用後，吸引中外遊客，成為台中市區熱門景點，迄今獲獎不斷，從國內的國家卓越建設獎到公共工程金質獎；去年獲全球四大設計獎的日本優良設計獎（Good Design Award）「百佳賞（Best 100）」，這次再代表台灣奪下「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎殊榮。

前水利局長盼續推下游二、三期整治

綠川整治工程包括防洪安全、水質改善、文化保留及景觀營造四個面向，綠川整治的關鍵推手，前市府水利局長周廷彰表示，綠川對台中市舊城區來說，是一條承載人與土地生命情感的河流，希望市府能秉持全流域治理的概念，持續用心推動綠川下游二、三期整治工程。

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