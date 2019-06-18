集郵迷好康 郵局發行台灣名畫套票

2019-06-18 17:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為介紹台灣本土畫家，中華郵政繼去年發行「台灣近代畫作郵票（107年版）」後，今年再以台北市立美術館典藏〈南街殷賑〉、〈吉他〉及國立台灣美術館典藏〈白鷺涉河塘〉、〈畫室〉為題材，發行「台灣近代畫作郵票（108年版）」」1套4枚，郵票面值分別為8元及15元各2枚，預計21日發行。

108年版的台灣近代畫作郵票可欣賞4位本土畫家大作，包括郭雪湖〈南街殷賑〉、陳永森〈白鷺涉河塘〉、張義雄〈吉他〉和蕭如松〈畫室〉。

中華郵政表示，郭雪湖（1908-2012）注重寫生，尤其對台灣林木與磐石的觀察，以濃豔膠彩設色，表達獨特的鄉土景緻。畫作以誇張、戲劇化手法描寫大稻埕迪化街霞海城隍廟口節慶熱鬧景象，全圖充滿社會現實性及視覺趣味性。

陳永森（1913-1997）是當代旅日畫家，曾獲日本畫壇最高榮譽「白壽賞」。畫作以沒骨法描繪白鷺和荷花，搭配半抽象簡化弧線分割手法之綠葉和梗，另以幾條墨線簡練地勾勒出荷葉形體。

張義雄（1914-2016）畫風隨際遇轉變，50年代「黑線條時期」反映當時沈重的生活壓力與鬱悶心情，「白色時期」則是晚年居留巴黎發展出的鮮明亮麗風格。〈吉他〉是黑線條時期代表作之一，桌面上的物品看似不穩定地下滑，但因暗紅色地面及三條粗黑色的桌腳托住重量，使構圖上達到平衡，形成一種動勢。

蕭如松（1922-1992）畢生投入水彩畫創作，以不透明水彩繪畫技巧營造畫面，題材為日常所見事物。畫作以線及塊面描繪寧靜理性的畫室空間，輕快的短筆觸描繪瓶花與窗紗，在穩定的空間中迎接窗外的陽光，似輕柔地撩動觀者的視覺。

中華郵政配合郵票發行，特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前在6月19日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」https://stamp.post.gov.tw 訂購。

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