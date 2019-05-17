郵政物流園區將加速與PChome決標 王國材：合法無弊端

2019-05-17 10:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司本週因為一個機場捷運A7物流園區招標案，董事長魏健宏、總經理陳憲着都遭撤換，今日即將二度以交通部政務次長身分，兼任中華郵政公司董事長的王國材表示，招標案雖不符合當初申請計畫書中的公益性目標，但整個程序完全合法沒有弊端，完全尊重PChome拿到評選第一順位，要租下全部15個單元共4萬5千坪，後續會加速決標作業。至於董事長、總經理則因為是政務官，要為政策來負責，希望過去招標案風風雨雨，能在今天到一段落，讓郵政公司重新啟航。

王國材表示，魏健宏在過去擔任1年中，大家都看到郵政的進步；陳憲着擔任總經理期間，也讓中華郵政公司營收、盈餘一直進步；這次因為政策性沒有符合，政務官要負責任而離開。王國材也說，人生就是起起落落，政務官來來去去，最重要是有沒有瀟灑走一回，他覺得魏董、陳總都已經在郵政瀟灑走過，祝福他們。

中華郵政公司今日稍晚就要召開董事會，讓王國材兼任董事長一職，王國材表示，希望不要因為這次招標風波影響員工士氣，畢竟員工都是都戰戰兢兢在工作崗位努力，期許郵政公司能重新開始。

對於詢問這次招標有外力介入，後續該如何處理，王國材表示，這個物流園區因旁邊有北區郵件中心，倉儲、配送能用最快速度處裡，是個智慧化園區；所以有立委在聽到只有1家承租時，認為不符合當初提報計畫時所提公益性目的；交通部則將該意見轉達中華郵政，後續是透過公開會議去討論，詢問PChome有無辦法讓國內其他業者也能參與，一切過程沒有關說、只有公開協商。

最終，王國材表示，他接任董事長後，對於郵政工會跟魏董、陳總所提關心員工課題，都會繼續討論下去；交通部長林佳龍是非常支持員工權益，認為有盈餘優先照顧員工是應該要做的事，他會遵循這樣方向帶領員工繼續往前走。

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