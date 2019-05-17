郵政物流園區將加速與PChome決標 王國材：合法無弊端

今日即將再以交通部政務次長兼任中華郵政公司董事長的王國材表示，招標案雖不符合當初申請計畫書中的公益性目標，但整個程序完全合法沒有弊端，完全尊重PChome拿到評選第一順位，要租下全部15個單元共4萬5千坪，後續會加速決標作業。（記者鄭瑋奇攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司本週因為一個機場捷運A7物流園區招標案，董事長魏健宏、總經理陳憲着都遭撤換，今日即將二度以交通部政務次長身分，兼任中華郵政公司董事長的王國材表示，招標案雖不符合當初申請計畫書中的公益性目標，但整個程序完全合法沒有弊端，完全尊重PChome拿到評選第一順位，要租下全部15個單元共4萬5千坪，後續會加速決標作業。至於董事長、總經理則因為是政務官，要為政策來負責，希望過去招標案風風雨雨，能在今天到一段落，讓郵政公司重新啟航。
王國材表示，魏健宏在過去擔任1年中，大家都看到郵政的進步；陳憲着擔任總經理期間，也讓中華郵政公司營收、盈餘一直進步；這次因為政策性沒有符合，政務官要負責任而離開。王國材也說，人生就是起起落落，政務官來來去去，最重要是有沒有瀟灑走一回，他覺得魏董、陳總都已經在郵政瀟灑走過，祝福他們。
中華郵政公司今日稍晚就要召開董事會，讓王國材兼任董事長一職，王國材表示，希望不要因為這次招標風波影響員工士氣，畢竟員工都是都戰戰兢兢在工作崗位努力，期許郵政公司能重新開始。
對於詢問這次招標有外力介入，後續該如何處理，王國材表示，這個物流園區因旁邊有北區郵件中心，倉儲、配送能用最快速度處裡，是個智慧化園區；所以有立委在聽到只有1家承租時，認為不符合當初提報計畫時所提公益性目的；交通部則將該意見轉達中華郵政，後續是透過公開會議去討論，詢問PChome有無辦法讓國內其他業者也能參與，一切過程沒有關說、只有公開協商。
最終，王國材表示，他接任董事長後，對於郵政工會跟魏董、陳總所提關心員工課題，都會繼續討論下去；交通部長林佳龍是非常支持員工權益，認為有盈餘優先照顧員工是應該要做的事，他會遵循這樣方向帶領員工繼續往前走。