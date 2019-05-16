火速遭拔後首露面 郵政前總座：政治力介入讓台灣沉淪

2019-05-16 15:20

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政智慧物流營運中心招租風暴擴大，董事長、總經理同時落馬，董座魏健宏今天仍神龍不見尾，前總座陳憲着下午則首度露面，痛批台灣政治力介入文化嚴重，應該停止，否則國內陷入混亂、產業無法提升，台灣恐將繼續沉淪。

智慧物流營運中心斥資將近百億，切割為15個單元對外招租，第一名為PChome，規劃承租15單元，等同僅一家廠商進駐，行政院認為，中華郵政在招標文件中未設定承租上限，魏健宏、陳憲着因而遭撤換。

面對爭議，陳憲着今天下午首度出面，還原事實經過，他說，中華郵政總公司旁的華光特區即將開發，現有郵務作業中心必須遷移，但土城、五股、林口等地找不到適合土地，直到102年內政部商洽郵政購置桃園龜山產業專區，同意選定後開始作業，於104年完成。

他說，規劃之初現地荒煙漫草，辦理招商作業前說明會，沒有廠商有興趣，即使到105、106年，參與家數增加，仍無廠商願意簽署意向書，直到去年園區即將興建地上物，再不積極招商恐閒置，去年11月正式公告招標作業，專案小組辦理合約規範時，經過討論，因希望多家廠商進駐，因而未設定承租單位數上限。

陳憲着解釋，因考量沒有廠商有意願，或因限制太嚴格，大型業者恐也無法進駐，影響投資效益。招標文件公告後經過40天審閱期，外界均無異議，最後有4家廠商報名、1家不符資格，3家進入審標階段。

他說，審標由外界專家學者負責，標準包括必須與郵政結盟，運輸、配送須交給郵政，並與「i郵箱」合作，建置介接遞送、支付、逆物流等為重要評審條件，最後PChome獲評選為第一名，按照規定應由其得標。

他強調，交通部在評選出爐後，要求重新協調，讓3家有資格廠商都能進駐，並於最短時間內達成，他自認絕對沒有行政疏失，完全依法辦事，公開、公正、公平處理，就是因為不想違法，才堅持他的理念。

針對火速遭拔爭議，陳憲着說，個人去留不重要，他已在郵政服務將近46年，更重要的是如何讓台灣在新興趨勢之下，真正打造成為電子物流王國，並利用台灣優越地理條件，與倉儲、貨攬等相關物流業者合作，由中華郵政帶頭成為亞洲、東南亞物流轉運中心。

他說，他對於郵政物流園區有很高期待，不只是郵政生存、發展，更是國家高度成就，物流中心從無到有，已成為北北桃最夯地區，園區每年租金高達3.6億元，整體創造經濟效益將更大，甚至可望設立免稅區。

他說，政府體制應正常運作、權責分明，屬於誰的權責就由誰處理，才不會混亂。郵政園區從無到有，每個步驟必須設想周到，才不會浪費投資，也是考慮重點。多元平台想法遭遇困難，但必須按照遊戲規則走，政治力介入也應儘量減少，可以關心但不要超越。

陳憲着直言，政治力介入造成莫大困擾，期待這次事件教訓可以給政府、民意代表、事業單位一個很好的提示，不再像過去一樣。社會期許國家有競爭力、政府部門效率提高，應免於政治力紛擾，全國產業界與政府均應共同努力信守，希望拒絕這個風氣，否則陷入混亂、產業無法提升，台灣沒有前途、繼續沉淪。

針對交通部點名他有多處不適任，陳憲着也反駁，任職經理4年，若有不適任之處，早應撤換，否則就是上級長官長期疏於督導，也有責任，且中華郵政去年盈餘144億元並非憑空而來，仍盼外界不要汙衊、構陷。

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