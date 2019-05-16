郵政工會赴政院抗議 泣訴員工憂被連坐想自殺

2019-05-16 17:21

〔記者李欣芳／台北報導〕郵政物流中心招租風波爭議延燒，中華郵政董事長魏健宏及總經理陳憲着接連被蔡政府撤換，中華郵政工會今天下午動員工會成員前往行政院大門口前抗議，高喊「還我郵譽」、「還我公道」、「拒絕抹黑」等口號，中華郵政工會理事長吳文豐泣訴說，現在中華郵政員工擔心是否會被連帶處分，有同仁告訴他，現在壓力大到想到自殺。

郵政工會副理事長詹一新指出，中華郵政員工多年來奉公守法，郵政物流中心招租案是依程序招標，郵政員工何罪之有？如今卻因相關立委的「關心」、「關說」，把中華郵政120年來的歷史聲譽毀於一旦，「我們非常痛心、難過」。

不過，面對媒體進一步追問，詹一新不願進一步說明關說此案的立委是誰。

中華郵政推動智慧物流，打造「郵政物流園區」，其中斥資近百億興建智慧物流營運中心，分成15五單元招租，卻全由PChome一家廠商承租，引發爭議，繼交通部決議撤換中華郵政總經理陳憲着之後，行政院秘書長昨進一步宣布中華郵政董事長魏健宏有監督不周的責任，要求交通部要對方下台，引發中華郵政工會強烈不滿。

郵政工會今天下午動員近500人到行政院抗議，要求討回公道，並要行政院收回成命，恢復魏健宏與陳憲着職務，吳文豐要求行政院給一個交代，限期15天給明確回應，否則會有第二波抗議行動，至於罷工是最後手段；行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）稍早明確表示，行政院不會收回成命。

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