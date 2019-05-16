中華郵政物流中心招租bug在哪裡？他精闢分析被推爆！

2019-05-16 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕總投資將近百億的中華郵政智慧物流營運中心招租案，爆出全由PChome承租，中華郵政董事長魏健宏及總經理陳憲着接連被蔡政府撤換；台灣產經建研社研究員Kenny Chang對此在臉書批評，這是很簡單的爭議，他整理出12項QA被網友推爆。

Kenny Chang指出，「這件事情的關鍵問題有那些？PChome優先議價不對嗎？」，入圍標案的神腦、蝦皮與PChome，在法律上都不能算是得標廠商，但因招標文件沒有規範參與標案廠商在智慧物流中心園區內欲承租的倉庫上限，且承租倉庫數量越多得分越高，稱租8個倉庫就可得滿分20分。

Kenny Chang解釋，PChome被其他入圍廠商懷疑鑽招標規定的漏洞，一口氣填寫要承租15個倉庫來獲取高分，也就拿到第一名得標順位，中華郵政也沒察覺這件事情，直接公佈有神腦、蝦皮與PChome入圍標案，接著想找這3業者來協調，不料被PChome拒絕，另外2業者向立委投訴此事，告知郵局招標案有瑕疵，PChome還是不肯退讓，全案因此爆發。

其他廠商為何不填高倉庫數？事件結局如何？

Kenny Chang表示，智慧物流中心的園區倉庫相當便宜，又有地利之便，雖然廠商都想要，但還是須視本身的物流量需求，「沒那個屁股就不要吃那個瀉藥」，且承租後也不能當二房東出租給其他廠家，「所以蝦皮和神腦就乖乖地寫需求」，這2業者找上立委投訴也非關說，從事件發展來看屬於合理投訴。

Kenny Chang寫道，行政院長蘇貞昌快刀斬亂麻，命令中華郵政立刻與PChome完成決標，「這就好像你網購標錯價，那也只好認了」，但倘若是中華郵政真的搞出此般大烏龍，與民間企業簽定的契約是否還有效力，「其實上了法院可能不是這樣想。」

中華郵政錯在哪裡？

Kenny Chang補充，這整起標案一開始就有「bug」，讓PChome找到這個「bug」，若中華郵政知情，只讓PChome入圍獨拿標案，依規定，只有入圍廠商有權利標租倉庫，但1次入圍3家，不可能讓PChome全拿，否則對另外2業者無法交代，「出這個大包，總經理能不下台嗎？」

Kenny Chang臉書全文

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