林佳龍看物流園區案：標案設計不周 中華郵政要負最大責任

2019-05-17 13:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政A7智慧物流園區招標風波，及人事異動延燒4天後，交通部長林佳龍視察台8線中橫公路時終於出面說明。林佳龍表示，該案是透過區段徵收取得土地，並由政府投資250億元經費，希望能讓國內多家廠商受惠，甚至讓國外業者也能進駐，所以招標前中華郵政前董事長魏健宏就一再提醒；但現在一家獨得，無法發揮政策目標，主要就是標案設計不周，所以中華郵政要負最大責任，但政府還是要依法行政，保障業者權益。

至於撤換中華郵政董事長及總經理，林佳龍表示，智慧物流園區案政府大力協助與投資，無法達到政策目標，且是當初招標前就可預防的事情，因此，政務官當然要負起政治責任。因為前總經理陳憲着是當事人，在該位置會影響後續調查、檢討及後續改進，所以原本是要幫他調職到一間子公司擔任董事長，並非要直接撤職。

林佳龍表示，智慧物流園區是台灣唯一在陸海空中心，緊鄰機場、港口、國道，希望可成為仿效自由貿易港區境內關外的概念，成為跨境國際物流平台；但目前這個政策目標沒有實現，王國材回鍋擔任董事長後，應該可以檢討，朝政策目標來實現。未來希望這個政府投資250億元打造的園區，能讓國內外好業者進駐服務台灣人民，並讓台灣物流產業在國際上有競爭力。

對於該標案是否有受立委、廠商施壓，林佳龍表示，希望各界別做不當批評，業者、民代反映的意見，交通部都應該聆聽重視；畢竟招標前希望避免一家獨得，結果擔心的事情還是發生，所以讓政務官為政策沒辦法落實負起責任，這也是民主政治可貴的地方。

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