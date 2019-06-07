中華郵政最高將加薪3％ 另增上樓投遞、假日出勤津貼

2019-06-07 10:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕加薪囉！交通部政務次長兼中華郵政公司董事長王國材，日前召集交通部郵電司、人事處、郵政公司總經理江瑞堂、郵政工會代表及勞工董事等人開研商會議，會中拍板同意中華郵政職階人員、約僱人員待遇調增3％，其他人員待遇調增1％；會中也原則同意發「上樓投遞津貼」，會上樓投遞的快捷或包裹人員，每月可望增300至500元津貼；該場會議中還取得共識，將推動增訂假日出勤津貼。

交通部長林佳龍日前參加郵政節慶祝大會時，特別提出中華郵政去年營餘近144億元，是公司與基層員工共同努力的成果，有盈餘當然要優先和員工共享。事隔不到3個月，交通部五一勞動節宣布調高中華郵政15噸以上大貨車駕駛薪點，平均加薪1400元，並追溯自今年1月1日。

中華郵政現在將有更多員工加薪方案拍板，交通部官員指出，這波將調高職階人員與約僱人員待遇3％，其他人員待遇調增1％，所需費用總計約5億元，尚可於今年度限額內容納；至於是否追溯自今年1月1日，或是從哪天開始調整，將待中華郵政公司董事會中討論，並報交通部核定才能確定。另外，職階人員及約僱人員非主管職務待遇結構調整事宜，則因牽涉員工薪資結構的整體調整，將併入員工整體待遇委託研究案通盤研議。

上樓投遞津貼方面，交通部表示，將納入兼任駕駛加給，將會上樓投遞的快捷或包裹人員，依小型車、機車等做區別，每月可望增加300至500多元津貼，每年所需經費大約800餘萬元。增訂假日出勤津貼方面，每年所需費用大約3600萬元，不過因屬新增員工給與項目，將由郵政公司妥為研議並整備相關資料，循程序報部轉陳行政院核議。

林佳龍今年1月上任後，即指示各國營事業單位，應優先改善基層員工的工作環境及薪資福利，包含台鐵宿舍改善、地下化車站空氣品質改善等；另外，台鐵工會控台鐵局積欠加班費等爭議，原一度要告上法院，雙方在交通部邀勞動部參與協調後取得共識，現也已完成協商落幕。

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