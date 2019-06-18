大里溪環河路河堤一處階梯只建2/3 晨運翁看不清跌傷

2019-06-18 13:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日環河路、環中路口的河堤，竟有一處階梯只有三分之二，造成一位清晨運動的70多歲老翁，因不知此處階梯未通到地面，走到階梯底而滑落到地面受傷，雖只是擦傷，但顯示此處充滿危機，民眾要求相關單位儘速改善，避免危險。

水利署第三河川局表示，該階梯是水利工作人員在工作所走的階段，不是給一般民眾行走，會儘速立警示牌，避免民眾誤走而產生危險。

很多民眾會利用清晨及晚上階梯到河岸的堤頂散步，烏日大里溪旁的河堤，也建有多個景觀階梯，提供民眾上堤頂散步慢跑。

市民林維卿表示，他的一位70歲林姓朋友日前在清晨4點左右到大里溪旁的堤頂散步，在烏日環中路、環河路口，看到有一處階梯，因為剛好是路口，便想要直接從該處下階梯，直接過馬路回家。

因當時天未全亮，林姓老翁下到三分之二之後，竟腳一踩空，直接滑掉到地面，林姓老翁轉頭一看，發現階梯只建三分之二，並未接到路面，梯底與路面約有一米多的落差，他因天黑才未看到，就滑落到地面，幸無大礙，只是擦傷。

林維卿表示，幸好他的朋友無大礙，但三河局在河堤建了一個三分之二的階梯，他研判可能是給工作人員行走，但若不是民眾行走，便應該設警告標示，甚至設欄杆封閉，需要才打開，要不然就應完整興建到地面，因為一般民眾根本不知道該處階段不能行走，在清晨及晚上視線不清楚情況下，非常危險，請三河局儘速改善。

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