停車場教直排輪 竹縣體育場加強勸離

2019-06-18 00:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾投訴，假日常見私人團體在新竹縣立體育場停車場教授直排輪，影響權益，向管理單位反映卻不見處理；縣府教育處表示，停車場以停車為主，但利用停車場空間散步、溜直排輪等運動的民眾在使用上經常發生衝突，未來將立牌告示並加強巡邏勸導，也會與場方研擬訂定管理辦法的可行性。

鄧先生投訴，每逢假日下午3點到5點之間，常見私人團體到新竹縣立體育場的停車場教小孩溜直排輪，因屬私人收費，未經申請許可，影響其他人的公共使用權益及安全，因此先後向縣民服務專線及新竹縣政府反映，但1個月來都未見改善。

對此，新竹縣體育場長張國顯表示，停車場並非直排輪場地，場方從沒核准民眾在此處滑直排輪，只要發現有民眾不遵守規則，志工或保全人員都會主動勸導離開，請他們改至第二運動場的溜冰場等地點從事相關活動；礙於缺乏相關罰則，目前只能柔性勸導。

不過，經勸導離開的民眾，經常會等志工或保全人員遠離後返回，讓投訴者認為不處理；此外，體育場的停車場以停車為主，但其中第四區的機車停車場因鮮少使用，常見民眾前往散步、運動、遛狗或是溜直排輪等，有時會因使用發生衝突而投訴，令場方為難。

教育處體健科指出，針對停車場的收費活動，體育場尚無相關管理罰則，後續除在現場立牌告示並加強巡視勸導，也將與場方研擬訂定管理辦法的可行性。目前除第二運動場和婦幼館設有溜冰場，竹北市公所管轄的公園也設有約6座小型溜冰場，相關團體可多加利用。

新竹縣體育場說，第二運動場對於私人團體申請租借溜冰場，平日白天1小時收費200元，晚上考量使用者多，只限租借1小時400元；假日則以開放一般大眾免費使用為主。

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