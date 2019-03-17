新竹縣體育場拚向國際 近期封場整修

2019-03-17 14:21

［記者黃美珠／竹縣報導］讓新竹縣的田徑好手在家鄉就能跟世界PK！啟用已14年的新竹縣體育場為爭取國際田徑總會（IAAF）的1級場地、與中華民國田徑協會的國家級400公尺標準田徑場地2個認證，好讓竹縣的優秀田徑選手不用舟車勞頓遠赴外地，就能在人親土親的家鄉創造好成績獲得世界或全國認同被登錄，將從4月8日起封場做跑道面層、無障礙設施等的整修，預計今年8月底竣工，9月底以前要取得認證。

新竹縣政府表示，位於竹北市福興東路1段上的體育場在2005年啟用迄今，除了配合世大運做過場內草皮的修整，還沒有做過全面性的大整建，有些跑道已經破損、會積水，早就該更新。

去年他們從前瞻基礎建設爭取到內含規劃費的「營造優質友善運動場館設施計畫」，由體育署補助2884萬元，加上地方自籌1236多萬元，預計除要整修跑道表面，現有3000公尺障礙水池也將調整位置，另還會更新足球門及套筒，並新增桿欖球門柱，改善無障礙廁所等，以符合國家級400公尺標準田徑場地外，更想打出造符合國際田徑賽事，獲得國際田徑總會（IAAF）認證的1級場地。

新竹縣體育場場長張國顯說，這2項認證為期都4年，認證期間，只要是在這裡有破紀錄表現的好手，都將被世界和我國登載，可望大大嘉惠在地選手熟習、適應全國性乃至國際性賽場，相對也將因此更有機會舉辦國際、或全國賽事，成為推動熱愛運動城市的基礎條件。

張國顯說，這個整修工程從4月8日啟動，預計要到8月底才會完工，期間因體育封場，原來習慣在此運動的鄉親，建議改到體育場2樓環場平台，或第2運動場運動。至於周邊的停車場則會視工程施工需要輪流局部封閉，還請民眾見諒。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/