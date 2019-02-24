推廣直排輪運動 大里新闢3座溜冰場

2019-02-24 17:20

〔記者陳建志／台中報導〕大里區從事直排輪運動人口不少，但過去僅大里運動公園有一處小型的溜冰場，在市議員李天生等人爭取下，市府運動局去年在大里新設3座溜冰場，李天生希望藉由訓練和舉辦比賽帶動直排輪溜冰風氣，台中市體育總會滑輪溜冰委員會則希望提升照明和防撞等設施。

市議員李天生今天表示，大里區有11所國小有直排輪溜冰隊，國小畢業後並可前往僑泰中學繼續就讀，直排輪運動風氣相當興盛，但區內的溜冰專用場地寥寥可數，學生只能借用籃球場，或者是在操場中間的空地練習，因設施安全性不足，一不小心就容易受傷。

李天生表示，接獲民眾陳情向前市府爭取，去年先後在大里瑞城公園、長榮里老人健康運動中心興建2座溜冰場，市府運動局去年底又在頭汴坑溪立德里大突寮段興建1座溜冰場，一口氣增加3座溜冰場，除可提供民眾溜冰外，還可配合做為社區集會、活動場所。

李天生表示，除要求提升場地安全性，為避免場地成為閒置空間，計畫委由台中市體育總會滑輪溜冰委員會管理，並規畫舉辦各項訓練、競賽活動，吸引學子及社區民眾參與，帶動直排輪溜冰風氣。

台中市體育總會滑輪溜冰委員會副總幹事楊寶棟表示，大里區過去僅大里運動公園內有一座小型的溜冰場，此次能一口氣興建3座溜冰場，對於喜歡直排輪的學生、民眾來說是項福音，未來協會將結合里辦公處、學校、社團，共同辦理親子營、假日訓練班及分齡競賽等活動，提升直排輪運動風氣，不過也提醒，目前3座場地的照明和防撞設施都還有改善空間，希望市府能早日完成改善，讓民眾有更安全的設施。

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