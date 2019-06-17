三星蔥陸續加入產銷履歷驗證 讓消費者吃得安心

2019-06-17 18:50

［記者江志雄／宜蘭報導］使用30年的吉園圃標章已在本月15日退場，農委會推出產銷履歷接棒，著名的宜蘭三星蔥陸續加入驗證，把產銷資訊公開透明化，盼透過嚴格管控確保品質，讓消費者買得安心。

吉園圃標章偏向自主管理，上面流水號只能查出生產者，查不到生產資訊，產銷履歷有QR Code，經過掃描可了解農作物生產過程、田間管理、第三方公司驗證，全國已有1735公頃吉園圃生產面積升級為產銷履歷制度，東部的宜、花、東合計181公頃，三星鄉就有91公頃，占3縣市的50%。

三星鄉許多吉園圃農戶，配合農委會政策升級為產銷履歷，其中三星蔥有86個農戶51公頃加入，占生產面積20%，農會總幹事謝志旭說，三星蔥的蔥白長、口感佳，是消費市場搶手貨，蔥農加入產銷履歷，由有公信力的驗證公司檢驗，為食安把關，農會將輔導更多蔥農參加。

農委會農糧署東區分署長陳昌岑說，農民申請加入產銷履歷，農委會認證的驗證公司，會到田間檢查，管控農藥、肥料使用情形，農產品上市後，消費者掃瞄QR Code便能了解生產過程。

產銷履歷上路之初，農糧署提供環境獎勵金，補貼驗證費用、包裝標示，希望把產銷履歷與安全、安心劃上等號，由公部門掛保證，供消費者放心採買。

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