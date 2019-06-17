讓台灣麵包飄香南洋 大馬技優生將返鄉創新家業

2019-06-17 12:43

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大食品科技系學生溫裖湙，從馬來西亞跨海來台念大學，4年來參加多項國際競賽屢獲佳績，擅長製作麵包西點，本月畢業後將返鄉，為家裡的傳統餅店注入研發新生命，讓台灣麵包飄香大馬。

食科系溫裖湙是馬來西亞華人，因家中開設餅店，從小跟著家人製作糕點，他曾獲2016年FHC上海國際廚藝競賽綜合麵包組銀牌、2018野創盃麵包烘焙創意競賽金牌、2018 FHA新加坡國際廚藝競賽藝術麵包展示銅牌、2019年HOFEX香港國際美食大獎烘焙藝術展示銅牌，獲獎無數，家人也從馬來西亞到台灣參加畢業典禮，分享喜悅。

溫裖湙說，進入弘光唸書後，聽學長介紹「做麵包」也可以比賽，覺得很新鮮，便一頭栽進參賽選手行列，從比賽中吸取新的知識，也測試自己的技術水準，並不斷了解世界各地烘焙業界的發展。

溫裖湙指出，家裡經營傳統餅店，畢業後將會返鄉接手家中事業，在傳統中注入烘焙的新生命，讓老店新生。把大學4年學到的技術，及年輕人創意融入到傳統餅業上，他將負責內場的研發新工作，弟弟則會負責外場的行銷，希望可以兄弟聯手，扎實地拓展家業規模。

溫裖湙說，只要肯學、保持著肯做的心態，會比別人學到更多細節的東西。不要只有唸書本上的東西，要多把握各種機會去看看外面的世界，只要多花時間練習、學習技術，熬過最辛苦的階段，以後要做任何事情，相對的都會比較容易。

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