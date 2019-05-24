響應524全球氣候行動 弘光科大300師生排字HK1.5℃

2019-05-24 21:45

〔記者張軒哲／台中報導〕用行動證明愛地球！近日雨彈狂炸全台，各地傳出災情。根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）估計，如果人類不正視行為的改變，2030年地球如果升溫1.5度C。弘光科大為了響應「524全球氣候行動」，300多名師生在操場排字「HK1.5℃」，同時大喊「弘光節能減碳，行動救地球」口號，呼籲大家節能減碳，別讓地球繼續暖化。

參與活動的師生用快閃人體排字的行動，一度擔心下大雨，所幸在排字過程中，天公作美，讓排字順利完成，更出動空拍機把過程紀錄，上傳到台灣健康空氣行動聯盟和彰化縣環境保護聯盟的臉書上響應「524全球氣候行動」。

學生溫晨宇說，多數人對地球會暖化無感，透過排字自己親自行動，得知暖化對全球的重要性。

弘光科大服務學習中心主任張簡琳玲說，萬一地球暖化上升2度，台灣沿海地層下陷恐更嚴重，從中研院和氣象局的資料顯示，台灣暖化的程度比其他地方高，檢視資料已經急遽上升0.5度，如果台灣不能守住1.5度，對人類、生態環境的威脅恐會更大，颱風恐更劇烈、更無法預測，因此，弘光科大參予全球性的活動，號召300多名師生在操場，排出「HK1.5℃」，代表弘光師生用行動守住1.5度。

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