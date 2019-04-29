原住民部落組射箭隊…弘光科大推在地創生計畫

2019-04-29 13:30

〔記者歐素美／台中報導〕太棒了，我們終於有自己的射箭隊！弘光科技大學推動部落在地創生計畫，到和平區三叉部落開設射箭課程，邀請專業教練教導部落居民製作弓箭、射箭技巧，並舉辦結業式及射箭比賽，同時成立射箭隊，居民十分興奮表示，未來將結合柿子採果、原住民織布、射箭等活動規畫套裝行程，吸引觀光客深度旅遊，帶動部落發展。

弘光科技大學原住民族學生資源中心主任吉娃思巴萬表示，去年學校在和平區4個部落開設多元課程，受到熱烈迴響，今年進一步了解部落居民需求後，在三叉坑部落開設射箭課程。原住民傳統射箭比賽在部落很夯，但弓箭材質和一般正規比賽不同，弓要木頭或竹子製作，箭則使用竹子，因此，請專業老師教部落居民製作弓箭、學習射箭技巧及成立射箭隊。

三叉坑部落的射箭隊總共有13人參加，弘光科大舉辦射箭比賽驗收學習成果。三叉坑社會發展協會理事長林俊祥表示，社區以前從來沒有射箭隊，成立後居民可以一起練習，凝聚部落，希望居民「多運動、多拿弓箭、少拿酒杯」，日後遊客到三冬部落遊玩，也可讓遊客體驗射箭，了解原住民傳統文化。

居民林逸夫說，學習製作弓箭，非常新鮮，「有了射箭活動後，可以繼續傳承下去」；學生周子弘也是原住民，他說，從沒射過箭，但最近傳統弓箭開始流行，希望未來有更多年輕人加入，回來部落注入新血，帶動部落發展。

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