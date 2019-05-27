梧棲老街鐵窗花變成文創品 弘光科大學生獲文資特別獎

2019-05-27 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學文化創意產業系學生，研究梧棲老街的「鐵窗花」，編製成圖鑑商家立牌、商家導覽小冊等文創商品，呈現出多樣貌庶民工藝之美，作品「築跡」參加文化部文化資產局「A+創意季」設計競賽，在162件作品中脫穎而出，獲得「文資類特別獎」殊榮；學生說，沒想過會得獎，希望藉由作品，讓更多人認識梧棲老街的歷史與文化。

弘光科大文創系主任涂卉表示，「A+創意季」今年滿10年，主辦單位邀請全台23校43系學生展出，今年共有1530件作品報名，數量創歷年紀錄，經36位國內外專業評審討論後，僅162件入圍。

弘光科大學生曹雅姿、楊靜旻、黃文政，在文創系主任涂卉及協同教師賴可謙共同指導下，花了一年半的時間走訪梧棲老街，透過與商家及民眾的交談，再把蒐集來的各種建材元素，用繪圖軟體還原至原始樣貌，開發出具有在地文化底蘊的文創商品「築跡」，榮獲評審青睞，一舉拿下文資類特別獎肯定。

曹雅姿說，走訪梧棲老街時，發現其不像三峽、大溪等老街熱鬧，但老屋頗多，走訪數十次後，決定從鐵窗花著手，挖掘老房子背後的故事，前後花了一年半的時間，蒐集各種建築元素，再進行繪圖、設計，將鐵窗花分成幾何、動植物、緊密排列、繾綣共4大類，每一種出現的地點、含意，都詳細製作成圖鑑。

因缺乏建築觀念，曹雅姿說，一開始根本不知什麼要什麼不要，透過拍攝及整理數千張照片，才終於決定素材與方向，運用雷射雕刻機、電腦繪圖等，將老建築素材重新賦予新生命，製作出圖鑑、商家立牌、商家導覽小冊等文創商品。

楊靜旻說，採訪居民過程中也曾遇到拒絕店家拒訪，還好作品完成後受許多居民肯定，梧棲招潮蟹讀書會成員還鼓勵他們「做得好的東西，就應該支持」，最後以購買他們製作的梧棲建築圖鑑，以示支持。

黃文政說，得獎很意外，因鐵窗花題材歷來有不少人做過，為了與眾不同，他們從民眾訪談中找尋故事，豐富鐵窗花內涵，甚至把老屋拆下來的老木塊當材料，讓每一個設計出來的鐵窗花，充滿濃濃的人情味。

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