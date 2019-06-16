週一慎防紫外線！天氣晴朗炎熱 僅南部局部降雨

2019-06-16 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕今（16）各地大多為多雲到晴的天氣，僅南台灣受鋒面殘留水氣影響，有零星降雨；明（17）日各地天氣仍然穩定、氣溫偏高，但南台灣要注意局部短暫降雨，山區午後也易有較大雨勢；另外，各地紫外線指數易達過量或危險級，外出請注意防曬並多補充水份。

中央氣象局預報，明天台灣東部、東南部、南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲或多雲時晴的天氣，不過午後可能有局部短暫雷陣雨，山區有較大雨勢發生的機率。

天氣風險公司指出，今天西半部的臭氧污染很嚴重，會持續到晚間，深夜逐漸減緩，這段時間請減少戶外長時間的活動。明天轉偏南風，中、南部的臭氧污染問題會好一些。

溫度方面，明天太平洋高壓持續增強，各地天氣穩定，氣溫方面依舊偏高，西半部高溫32至35度，北部、東半部、中部高溫皆上看30度。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，宜蘭及花東空品區為「良好」等級，高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天除了連江縣為高量級外，其餘縣市都達過量級，請民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬工作務必要做全。

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