今全台最高溫飆35.4度 氣象局：未來一週高壓壟罩

2019-06-16 15:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天（16日）受太平洋高壓壟罩，全台各地都是晴空萬里的好天氣，高溫都有34度以上。氣象局表示，未來一週高壓非常強勢，各地天氣大致穩定，西半部高溫約32到35度，週三以後，東半部受西南風影響高溫可達34度以上；由於高壓增強過程會將南方水氣往台灣輸送，預估明後兩天南台灣要留意局部大雨發生，各地山區要留意午後雷陣雨發生機率。

氣象局表示，今天各地晴朗無雲，受太平洋高壓壟罩，西半部高溫都有34度以上，全台最高溫是三峽35.4度。

氣象局預報員陳建安表示，未來幾天高壓將持續增強，週三以前高壓都在擴展的過程中，容易將巴士海峽附近水氣往台灣輸送，因此南台灣、花東地區整天有局部大雨生發生機會。各地山區及近山區平地則要留意午後雷雨。

週一各地氣溫仍偏高，西半部有32到35度，東半部30度左右。

週二、週三高壓更強，台灣附近水氣減少，南台灣降雨趨於緩和，但各地山區還是要留意午後雷陣雨。氣溫方面，西半部高溫仍維持32到35度，但受西南風影響，位於背風側的東半部及東南部地區氣溫可能升高到32度以上，台東地區有機會達34度。

氣象局預估，週四到週日台灣北部將有鋒面逐漸接近，台灣附近水氣會慢慢增多，西半部可能有局部短暫陣雨，且越接近週末降雨時間會越來越長。氣溫方面，西半部白天降雨空檔時，仍有30度以上高溫。

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