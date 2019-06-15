週日天氣悶熱高溫上看33度 紫外線強注意防曬

2019-06-15 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕明天（16日）全台天氣持續穩定，各地大致上為多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫陣雨。此外，各地中午前後紫外線較高，民眾外出時請記得防曬及補水工作。

中央氣象局預報，明天東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山區會出現局部短暫雷陣雨。

「天氣風險公司」指出，明天東南部與南部水氣增多，為多雲時晴偶陣雨的天氣，其他地區則維持多雲到晴，全台中午高溫都會上升到29至32度。到了下週，全台天氣又將轉為不穩定，屆時各地會出現陣雨或山區午後雷陣雨，局部單點則有較大雨勢發生機會，不過降雨強度及持續時間範圍，會比上週鋒面影響來得弱一些。

溫度方面，明西半部高溫32、33度，東半部29、30度，體感悶熱。

紫外線方面，明天台東縣達高量級，其他縣市均為過量級，提醒民眾外出須做好防曬及補水工作。

空氣品質方面，明天花東為「良好」等級；宜蘭及金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖及澎湖為「橘色提醒」等級，請敏感族群外出記得攜帶口罩。

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