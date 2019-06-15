狂！福隆沙雕季310人一起雕海豚 挑戰金氏世界紀錄成功

2019-06-15 18:20

〔記者林欣漢／新北報導〕邁入第12年的福隆國際沙雕藝術季，今天下午挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的金氏世界紀錄，號召310名有美術背景及對美術有興趣的民眾報名參加，要打造300座瓶鼻海豚沙雕，傍晚統計合格數為287座，挑戰成功！

主辦單位交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀說，為了讓310人同時打造沙雕，4月起先在福隆國小及福隆沙灘展開20場教學，包括基礎概念、技巧運用、臨場觀摩；沙雕教師林福入也說，打造沙雕要兼具耐心與細心，這次的挑戰要讓310人能夠在同時間雕塑310座瓶鼻海豚作品，更是難上加難。

今天下午，在主辦單位一聲令下，310人頂著烈陽，同步開始創作瓶鼻海豚沙雕，場面十分壯觀，一個半小時後沙雕作品陸續完成，最後統計有287座合格。陳姓學生在完成的瞬間激動地說，今天陽光很強，沙子很乾燥，要不停灑水保持濕潤，能與大家一起完成金氏創舉，真的很有成就感！

主辦單位說，大家在幾場訓練課程培養好默契，才能順利打造世界紀錄，這次沙雕季展期至8月25日止，歡迎大家把握時間來吹海風、看沙雕，活動期間只要持福隆海水浴場入場的發票存根聯，到福容大飯店福隆店及20家特約商家消費都有優惠，詳情可上福隆沙雕季官網查詢。

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