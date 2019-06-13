300座瓶鼻海豚沙雕挑戰金氏紀錄 最小沙雕師僅12歲

2019-06-13 12:11

〔記者林欣漢／新北報導〕東北角福隆沙雕季將於15日打造300座瓶鼻海豚沙雕，挑戰金氏世界紀錄，近期陸續舉辦20場海豚沙雕訓練營，其中，年紀最小的是來自福隆國小的林芷瑄、吳佩琳、吳佳蓁，12歲的3人剛好與沙雕季「同年生」，她們說，因為就住在福隆，每年都來看沙雕，這次從參觀者成為創作者，覺得很有傳承意義。

福隆沙雕季舉辦的地點福隆海水浴場可從事戲水、帆船、獨木舟等水上運動，東北角暨宜蘭海岸國家風景區自2008年起舉辦首屆沙雕季，今年邁入第12年，15日週末要挑戰「全世界最多人一起雕沙雕」的金氏世界紀錄，招募超過300名「雕民」打造300座瓶鼻海豚沙雕。

沙雕總監李明憲表示，以金氏世界紀錄的評定標準，需要完整的呈現出海豚樣貌才能通過認證，製作海豚沙雕要先從沙堆中畫出十字中心線，再用大抹刀以中心線為準削出海豚的大致輪廓，接著用手直接堆出海豚的胸鰭及背鰭，適量的幫沙雕補充水分並拍打緊實，才開始用雕刻刀雕塑海豚外觀，挖出嘴型、氣孔、眼睛等，最後再用軟板將作品上多餘的沙子撥掉並抹平。

來自福隆國小的林芷瑄、吳佩琳、吳佳蓁3名小朋友，是這次紀錄挑戰者中年紀最小的成員，她們在學校上美術課時就有接觸沙雕藝術創作，從陶土型塑練習、沙雕製作基礎到最後的實體雕刻，對從小看到大的沙雕一點也不陌生，有信心在15日當天完成創作。

主辦單位福容大飯店表示，福隆沙雕季自4月下旬開幕以來，已有逾10萬人次入場參觀，海豚沙雕看似單純，實際製作上需要花費很大的工夫，歷經半年的時間投入多名沙雕藝術家的指導，就是希望透過金氏世界紀錄認證，讓世界看見台灣沙雕藝術。暑假旺季也推出亞特蘭提斯住房專案、沙雕DIY、夜訪沙蟹、地中海美食節等相關活動，詳情可上福容大飯店福隆店官網查詢。

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