如果大海會說話 說什麼？ 史上最大巨幅「沙雕頭條」替海發聲！

2019-06-04 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本《東京新聞》日前刊出一則用沙雕寫成的全版頭條新聞，整個作品長50公尺寬35公尺，為藝術家Toshihiko Hosaka於千葉縣的一片海灘上，與學生們耗費11天時間完成，代替不會說話的大海，呼籲大家重視海洋中的塑料問題。

據《東京新聞》，上週五（5月30日）藝術家Toshihiko Hosaka與當地居民和學生花整整11天的時間，於千葉縣的海灘上，完成一個如報紙頭版新聞的沙雕作品。作品嚴謹的畫出邊界，決定圖片、文字位置，作品如報紙那樣大小、間距都整齊劃一，面積大小約50×35公尺。

這幅巨大「沙雕頭版」中，內文寫著，「大海不會說話，所以，我替它發聲」。目前，海洋裡許多有生物被奪走生命，原因是每年人類丟棄約800萬噸塑料，這些塑料被傾倒在河流和海洋中。而約有700多種動物，海龜、海鳥、海報和魚類，因為誤食或被纏繞在塑膠垃圾中而受傷或死亡。

內文強調，這些塑料垃圾一旦進入海中，需要數百年的時間才能分解，像是塑料瓶分解需要大約400年時間，釣魚線需要大約600年時間，對後代來說這些垃圾仍是負擔，且塑料垃圾的數量只會繼續增加，甚至有人表示如果我們持續不採取任何對策，有一天海洋中的垃圾量將會超過魚的數量。

內文認為，日本人要負擔很大的責任，因為日本每人平均的塑料廢棄物為世界第二多。《東京新聞》也附上記錄影片，從中可以看到團隊們如何在一大片沙灘上完成這則特別的沙雕頭條。

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