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王醒之：樂見賴清德加強社會對話 四接應暫緩環評

台電協和電廠將在外木山外海興建第四天燃氣接收站。（記者盧賢秀攝）

台電協和電廠將在外木山外海興建第四天燃氣接收站。（記者盧賢秀攝）

2024/06/19 23:26

〔記者盧賢秀／基隆報導〕總統賴清德宣布將成立「國家氣候變遷對策委員會」等3委員會，加強與社會對話，包括四接與核電延役問題，需好好溝通凝聚出更好的解決方案。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，樂見賴清德願加強社會對話，讓人感覺新政府從過去強硬的「一意孤行」轉變為理性的「社會溝通」。

王醒之表示，賴清德特別提到協和四接的問題「可以留到委員會大家共同討論」，願意與社會溝通；但是否為政治上「玩兩手」的策略仍待檢驗，最佳指標是七月底、八月初協和四接的環評專案小組審查會議。

王醒之表示，協和四接的爭議一直難以好好討論的原因，有很大一部分來自只侷限於「能源開發」，不但沒有認真思考替代方案，更完全與迫在眉睫的氣候變遷、空氣品質健康促進等議題脫鉤。其實協和四接填海造地工程反而拖延台灣能源轉型的進程，甚至拖累基隆港門戶的國防安全，過去幾年來在環評會的審查過程中都沒有被好好討論過。

王醒之說明，協和四接爭議不只是能源轉型議題或基隆地方議題，而是同時橫跨國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會這3個委員會，王醒之呼籲賴清德，除了加速進行更高位的政策盤點外，應先暫緩協和四接環評送審，以免未來更難以收拾。

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