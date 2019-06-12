超大3D沙雕給你好看！ 大安沙雕音樂季29日開玩

2019-06-12 18:25

〔記者張軒哲／台中報導〕中台灣最大沙雕展29日起在大安濱海樂園展覽23天，今年首度以兩座特大型沙雕3D呈現，不管從哪個角度看沙雕，都栩栩如生，11位國內外大師冒雨加緊趕工，風管所人員與台中市議員吳敏濟今天到場勘查，18座沙雕進度順利。

承辦大安沙雕音樂季的台中市風景區管理所所長廖偉志說，今年活動經費800萬，沙雕就佔了300萬元，今年沙雕有3大特色，除了是中台灣歷年規模最大，而且首次有3D沙雕作品，為服務身心障礙者，更設立無障礙通道，方便乘坐輪椅者跨越沙灘，直通沙雕區觀賞，可說是一項創舉。29日開幕當天有精彩的音樂晚會，展覽期間，親子也可玩創意沙雕DIY。

號稱中國沙雕界第一把交椅的王杰說，大安的沙是零號沙，非常細緻、黏性最高，沙雕作品的表現力最強。國內知名沙雕大師吳芳靜則說，一般沙雕都做在海邊供遊客觀賞，大安的風大，製作過程若再遇強風豪雨，工作人員除了吃足苦頭，有時辛苦好幾個星期，完成的作品一夕化為烏有，因此，為了克服天候因素，她認為擁有一座沙雕館非常重要，建議大安應該要有沙雕館。

吳敏濟說，從8年前爭取97萬經費辦理台中藍帶海洋觀光季，到6年前爭取400萬加入沙雕元素，往後年年有沙雕，來自全國各地參加大安沙雕音樂季的遊客因此逐年增加，參觀人數從3000人次增加至45萬人次，他認為，「沙雕經濟學」正在形成，從國內外沙雕展統計數字分析，沙雕對觀光帶來的產值相較於投入的成本，均超過10倍以上，為了長期推展大安及海線觀光，希望市府及早編列預算建構沙雕美術館，讓沙雕成為大安觀光的亮點。

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