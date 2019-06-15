彰化2場撲殺秋行軍蟲宣導 官員疲於奔命

2019-06-15 12:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣目前共有3處玉米田被發現遭秋行軍蟲入侵，立委洪宗熠今邀請防檢局長馮海東共同召開撲殺記者會，而藍營的縣長王惠美則另選一處玉米田展現縣府撲殺的決心，藍綠為了秋行軍蟲在不同的玉米田交鋒，受邀的中央官員則疲於奔命。

爭取立委連任的立委洪宗熠，利用今天秋行軍蟲撲殺的機會呼籲相關單位上緊發條，不要讓疫情失控，他邀請中央官員出席這場記者會，每天忙於全台秋行軍蟲防疫大作戰的防檢局長馮海東為了這場記者會，必須從台北南下到彰化，再轉車到芳苑鄕，前後已耗去他半天的時間，他說，無所謂，剛好趁機示範正確的撲殺方式。

而幾乎同一時間，與上述玉米田相隔約10公里的溪湖鎮，也有一處玉米田正在進行撲殺防治宣導，這場撲殺行動由縣府主導，縣長王惠美出席，下屬一度傳出要現埸會由王惠美「親自點火」展現防治決心，但王惠美在現場說，「該誰點就由誰點，我在旁邊看就好」。最後由消防隊員負責點火撲殺。

兩場同類型的撲殺活動同時、異地舉行也苦了台中區農改場官員，場長李紅曦參加完「縣府場」，立即驅車趕赴「立委場」，她說，農改場是指導單位，她們必須向縣長及立委說明整個秋行軍蟲台中農改場扮演的角色。

有民眾說，同類型的撲殺活動，不應分藍綠場，何不大家合辦，不要苦了官員們，因為秋行軍蟲肆虐，官員站在防疫第一線，已面臨強大的壓力，若再分「藍綠場」只會讓他們更分身乏術。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法