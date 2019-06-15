秋行軍蟲蔓延 馬祖澎湖捉到成蟲

2019-06-15

農委會研判從中國飛來 全台僅6縣市未淪陷

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會啟動型態鑑定機制後，目前全台灣只剩下南投縣、高雄市、屏東縣三農業縣市倖免，累積案件達四十九件，馬祖更捕捉到首例成蟲，研判可能是中國飛來；農委會表示，目前台灣本島尚未捕捉到成蟲，一定要掌握殲滅幼蟲的關鍵期，須民眾踴躍通報。

49件案例像天女散花 透過西南氣流過來

農委會副主委陳駿季表示，經分子鑑定結果確認的四十九件秋行軍蟲，以天女散花方式在台灣各地發現，推測主要是透過西南氣流過來，因為如果是透過邊境進口生鮮物品進來，應該會從一個點開始擴散，但是從現在分布位置分析，應該是透過氣流進來。

根據農委會統計資料，四十九件確定案例中，農業縣只剩下南投縣、高雄市、屏東縣沒有秋行軍蟲蹤跡，另外省轄市基隆市、新竹市和嘉義市尚未出現案例，馬祖的福澳港則經由性費洛蒙誘捕到四隻成蟲，澎湖馬公港也捕捉到成蟲，昨天已經都鑑定為秋行軍蟲。

本島未發現成蟲 掌握殲滅幼蟲關鍵期

陳駿季強調，台灣本島還沒有發現成蟲，後續本島通報速度加快相當重要，發現幼蟲現地焚化、就地掩埋，希望在第一階段盡可能把幼蟲殲滅，如果本島發現秋行軍蟲成蟲，就會啟動第二階段策略強制噴藥，因為就地掩埋就比較沒有效果，第三階段會依據疫情研判進行自主管理。

有機農田的農民擔心發現秋行軍蟲後，有噴藥疑慮，陳駿季說，只是當期作物無法販售，不用擔心後續不能進行有機生產。

農糧署指出，「有機農業促進法」子法中有新增規定，有機田如果需要噴藥銷毀秋行軍蟲，會實施暫時性管制，最終不影響農友驗證資格。這次秋行軍蟲防治所使用的烏肥屬化學肥料產品，但因配合防疫需要，可適用規定辦理。

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