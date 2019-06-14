澎湖淪陷！ 秋行軍蟲現身湖西果葉村玉米田

2019-06-14 21:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖淪陷！秋行軍蟲大軍壓境澎湖，台中防檢局先在馬公港偵察點誘集到秋行軍蟲，湖西鄉果葉村一處玉米田今天早上也發現蟲蹤，玉米植株原本要現地焚毀，但因連日陰雨擔心無法燃燒完全，改以投藥消毒等方式處理。

雖然台中防檢局先行發現秋行軍蟲警訊，但澎湖農政單位昨天就成立跨局處疫情監控處理小組，結合各鄉市公所及澎湖縣農會等單位防疫，湖西果葉村玉米田今天就發現疑似秋行軍蟲蹤跡，經農委會高雄農業改良場澎湖分場及澎湖縣政府農漁局確認，立即展開後續處理工作。

發現秋行軍蟲玉米田面積不到30平方公尺，但將控制面積擴大4倍120平方公尺，原本通知環保局與消防局等相關單位，依空污法第90條申請緊急防止傳染病擴散而燃燒受感染動植物方式處理，要就地焚毀，但連日來澎湖梅雨，地面太過於潮濕，一直燒不起來，改在玉米田周遭消毒、投放防治藥劑及加掛性費洛蒙誘集器持續監控，防止疫情擴大。

根據資料顯示，秋行軍蟲成蟲飛行能力極佳，日飛行距離達100公里，搭配氣流最高更可達200公里以上，寄主多達300多種，適當環境下生活周期短、繁殖力極強，雌成蟲一生可產下1500到2000顆卵，聯合國糧農組織將其列為全球預警的重要農業害蟲。

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