撲殺關鍵期！ 蔡英文宣布全民共打秋行軍蟲

2019-06-14 21:57

〔記者李欣芳／台北報導〕來自中國的秋行軍蟲，這幾天台灣通報案例激增，蔡英文總統今晚鄭重宣布，全民一起加入打擊秋行軍蟲的行列。她強調，這幾天是秋行軍蟲撲殺的關鍵期，若發現可疑蟲體，有以下4種回報方式，假如鑑別為秋行軍蟲，就可以獲得獎金一萬元！

這4回報方式，包括：首先，下載行政院農委會的「農作物天然災害即時回報APP」（安卓版、iOS版。其次，傳訊給href="https://www.facebook.com/baphiq.tw/" target="_blank">「防檢局防疫小尖兵臉書」。第3，通報專線0800039131。第4，「防檢局LINE@」

蔡總統今晚在臉書表示，秋行軍蟲害已經肆虐半個中國，上週六在台灣發生第一起案例，目前農業縣市僅有3個未發現秋行軍蟲。再過幾天，幼蟲長為可飛行成蟲，加上可飛行將近一百公里的遠距，未來可能全台灣35億農作物都將有可能受到影響。

她說，已請行政院長蘇貞昌召開跨部會會議，成立小組緊急應變，針對可以用藥的疫區，協助農民噴藥處理。不能用藥的疫區，就要銷毀農作物，依法給予補償，將損害降到最低。

蔡總統表示，防疫視同作戰！她因此鄭重宣布，全民一起加入打擊秋行軍蟲的行列。

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