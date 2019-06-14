防範秋行軍蟲！竹市府成立應變小組加強宣導

2019-06-14 10:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國內通報確認秋行軍蟲入侵已有3處，新竹市政府成立「秋行軍蟲災害緊急應變小組」，希望掌握該害蟲發生狀況，倘若發現該害蟲將啟動緊急防疫措施，以防範疫情擴散蔓延。

秋行軍蟲災害緊急應變小組會議由秘書長陳章賢擔任召集人，會議除討論通報作業流程、災害緊急防治作業流程外，並就小組職責與分工進行討論，建立跨局處連絡窗口。陳章賢請新聞單位加強宣導秋行軍蟲相關資訊，同時配合中央政府推動政策，將隨時掌握疫情，並加強民眾及農民宣導，即刻通報、現地銷燬（焚化或掩埋），以確保農作及環境安全。

市府相關單位將依據討論「新竹市秋行軍蟲監控處理小組成員及分工」內容，積極進行防治作業。

產業發展處農林科表示，秋行軍蟲為全球預警的重要農業害蟲，該蟲繁殖力超強，若蔓延即可對農作造成極大損失。民眾如果發現疑似秋行軍蟲體，請立即通報新竹市政府：1999或5216121#249 或農委會防檢局：0800-039131。#

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