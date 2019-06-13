防堵秋行軍蟲 教部︰師生總動員化解蟲蟲危機

2019-06-13 13:39

〔記者林曉雲／台北報導〕為防堵中國秋行軍蟲繼續入侵台灣，教育部長潘文忠今天發函全國各地方政府及各級學校等，要求配合行政院通報秋行軍蟲防疫措施，籲請師生總動員，以「巡察、辨識、通報及處置」四招滅害蟲。

教育部函文表示，依行政院長蘇貞昌在「秋行軍蟲災害跨部會工作協調會議」決議，函請各地方政府及各級學校，從幼兒園到國小、國中、高中職、五專、大學、社區大學等，以及教育部所屬機關如圖書館、科教館、科博館等社教館所注意防疫。

教育部表示，秋行軍蟲剛傳入我國內，目前7到10天內為重要之防治期，有機會予以殲滅，主要會傷害台灣40％的作物，又以玉米、水稻和高梁為最重要，各級學校等如發現類似的蟲害，可用農委會的APP「農作物天然災害即時回報」通知。

教育部也提醒校園防治重點有4步驟，「巡察」是每天清晨或傍晚，目視檢查校園植栽，如玉米、水稻、萵苣、鬼針草、向日葵、花生、大豆、紅豆等；「辨識」是依農委會所提供之圖示辨識；「通報」是下載「農作物天然災害即時回報APP」，傳送疑似照片，在登錄時選擇農委會，並以通過密碼0000登錄，即可進入系統，進入後點選「新增」進行秋行軍蟲通報，隨即可以拍照上傳。

教育部指出，「處置」方式是一旦確定為秋行軍蟲，立即通知農委會防檢局專線0800-039-131協助處理。各機關、館所及學校務必督導所屬落實執行，並請學生、老師、家長或民眾們，在住家、校園或其他公共空間，如發現疑似蟲體，立即拍照上傳通報，將秋行軍蟲危害作為環境教育素材廣為宣傳，擴大防治。

教育部表示，目前全國已多處確認與疑似蟲體通報案例，各縣市列入一級關注，包括苗栗通霄、宜蘭頭城、嘉義義竹、嘉義六腳、宜蘭大同、台東鹿野、彰化芬園、雲林四湖、宜蘭員山、雲林水林等，教育部亦檢附懶人包及農委會宣導影片。

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