週四中部以北有豪雨 西半部、東北部明晚留意強降雨

2019-06-12 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12日）各地都有降雨，尤其中南部地區雨勢明顯且普遍有大雨發生，中部山區更有豪雨等級的累積雨量。明天（13日）同樣受到鋒面影響，而西半部及東北部地區的民眾需留意明天晚上會有強降雨。

根據「中央氣象局」預報，明天鋒面將會來到台灣北部海面，配合西南風增強，天氣仍然十分不穩定，注意中部以北地區及南部山區出現陣雨或雷雨的機率偏高，會有持續降雨且局部地區恐有大雨或豪雨等級的雨勢發生。其他地區降雨狀況就比較局部、短暫，但晚上隨風面再度南壓，西半部及東北部地區出現短時強降雨的機率再度提高，容易有大雨或豪雨，並要特別留意伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

溫度方面，明天各地低溫約23至25度，白天北部及宜花高溫約28、29度，感受舒適。至於其他地方沒下雨時高溫可以來到31、32度，稍有悶熱的感覺。

另外，中央氣象局也提醒幾點：山區民眾要慎防恐因連續降雨所造成的坍方、落石及土石流，隨時注意氣象局資訊更新；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；台灣中部以北、基隆北海岸、東南部沿海地區（含綠島、蘭嶼）及馬祖將有8至9級強陣風，海邊活動請多留意。

空品方面，根據行政院環保署指出，明日全台有雨，受降水洗除影響，空氣品質大致良好，但仍受降雨時間及強度而有所變化。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖、金門地區為「普通」等級。

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