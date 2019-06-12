估未來24小時強降雨機率不高 氣象局解除劇烈豪雨特報
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氣象局表示，雖較大規模或較劇烈豪雨預報作業解除，但各地天氣仍不穩定，尤其週四晚間到週五白天西半部和東北部地區仍會有短時強降雨發生。（記者蕭玗欣攝）

氣象局表示，雖較大規模或較劇烈豪雨預報作業解除，但各地天氣仍不穩定，尤其週四晚間到週五白天西半部和東北部地區仍會有短時強降雨發生。（記者蕭玗欣攝）

2019-06-12 16:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕滯留鋒面持續在台灣上空徘徊，中央氣象局表示，目前鋒面正在北移過程，苗栗以北地區的雨勢將從今下半天持續到週四白天，但各地降雨強度減緩；要留意的是，週四晚間鋒面再度南移，配合西南風增強，週五上半天以前西半部要留意短時間的劇烈降雨。氣象局預估，未來24小時強降雨機率不高，將於今天下午4點解除較大規模或較劇烈豪雨特報作業。

因應典型梅雨鋒面來襲，氣象局自10日晚間8點啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，作業歷時44小時，將在今天下午4點解除作業。氣象局表示，雖作業解除，但週五以前各地仍要留意有大雨或豪雨發生，不可輕忽。

氣象局目前針對新北市、桃竹苗、中彰、雲縣嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，另新增嘉義縣及南投縣豪雨特報。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，今天鋒面移動到南台灣一帶，上午北台灣降雨出現空檔，苗栗以南地區受鋒面及西南風影響，出現大雨以上雨勢。

氣象局表示，今天清晨中南部出現明顯雨勢，今天白天受滯留鋒面影響，苗栗以南地區出現短時強降雨，屏東來義飆出全台最大時雨量47毫米、嘉義竹崎、雲林虎尾也有46毫米，中南部山區在西南風影響下，降雨也未間斷，包括南投、苗栗都有大雨等級雨勢發生。目前中南部平地已出現降雨空檔，今下半天鋒面北抬，北台灣雨勢又會加劇，並持續到明天白天。

氣象局表示，今下半天起鋒面南側雲系削弱，北邊雲系正逐漸建立起來，苗栗以北到週四白天以前都要注意有局部較大雨勢。

值得留意的是，週四晚間鋒面再度南移、西南風增強，週四晚到週五白天西半部雨勢將由北往南擴大，各地都有機會出現短時間的強降雨，雨勢恐達大雨或豪雨等級。

氣溫方面，在週五以前、鋒面影響期間，各地氣溫約27到30度，北台灣約27、28度，中南部可達28到32度；週日鋒面逐漸遠離，各地天氣可望恢復穩定，高溫可上看30度以上。

根據氣象局24小時最新雨量預估，台中、南投山區最高雨量上看250豪米，苗栗縣山區200毫米，雙北、桃園、雲林、嘉義、高屏、宜花東山區最高也有150毫米。

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