估未來24小時強降雨機率不高 氣象局解除劇烈豪雨特報

2019-06-12 16:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕滯留鋒面持續在台灣上空徘徊，中央氣象局表示，目前鋒面正在北移過程，苗栗以北地區的雨勢將從今下半天持續到週四白天，但各地降雨強度減緩；要留意的是，週四晚間鋒面再度南移，配合西南風增強，週五上半天以前西半部要留意短時間的劇烈降雨。氣象局預估，未來24小時強降雨機率不高，將於今天下午4點解除較大規模或較劇烈豪雨特報作業。

因應典型梅雨鋒面來襲，氣象局自10日晚間8點啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，作業歷時44小時，將在今天下午4點解除作業。氣象局表示，雖作業解除，但週五以前各地仍要留意有大雨或豪雨發生，不可輕忽。

氣象局目前針對新北市、桃竹苗、中彰、雲縣嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，另新增嘉義縣及南投縣豪雨特報。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，今天鋒面移動到南台灣一帶，上午北台灣降雨出現空檔，苗栗以南地區受鋒面及西南風影響，出現大雨以上雨勢。

氣象局表示，今天清晨中南部出現明顯雨勢，今天白天受滯留鋒面影響，苗栗以南地區出現短時強降雨，屏東來義飆出全台最大時雨量47毫米、嘉義竹崎、雲林虎尾也有46毫米，中南部山區在西南風影響下，降雨也未間斷，包括南投、苗栗都有大雨等級雨勢發生。目前中南部平地已出現降雨空檔，今下半天鋒面北抬，北台灣雨勢又會加劇，並持續到明天白天。

氣象局表示，今下半天起鋒面南側雲系削弱，北邊雲系正逐漸建立起來，苗栗以北到週四白天以前都要注意有局部較大雨勢。

值得留意的是，週四晚間鋒面再度南移、西南風增強，週四晚到週五白天西半部雨勢將由北往南擴大，各地都有機會出現短時間的強降雨，雨勢恐達大雨或豪雨等級。

氣溫方面，在週五以前、鋒面影響期間，各地氣溫約27到30度，北台灣約27、28度，中南部可達28到32度；週日鋒面逐漸遠離，各地天氣可望恢復穩定，高溫可上看30度以上。

根據氣象局24小時最新雨量預估，台中、南投山區最高雨量上看250豪米，苗栗縣山區200毫米，雙北、桃園、雲林、嘉義、高屏、宜花東山區最高也有150毫米。

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