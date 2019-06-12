範圍擴大！梅雨鋒面影響 13縣市豪、大雨特報
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中央氣象局今天中午12時10分，再度發布豪雨、大雨特報，擴大範圍至13縣市，提醒民眾多加留意。（圖翻攝自中央氣象局官網）

中央氣象局今天中午12時10分，再度發布豪雨、大雨特報，擴大範圍至13縣市，提醒民眾多加留意。（圖翻攝自中央氣象局官網）

2019-06-12 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天中午12時10分再度發布豪雨、大雨特報，並擴大範圍至13縣市，提醒民眾多加留意。

中央氣象局表示，受梅雨鋒面影響，中市、南投縣、嘉義縣、高市與屏東縣等5處的山區，恐出現局部大雨、豪雨，苗栗以南地區、新竹以北山區，有機會發生局部大雨，務必慎防瞬間大雨、強陣風、雷擊、坍方、落石與淹水情況。

特報區域包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣。

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