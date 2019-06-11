週三仍易有強降雨 預計週日天氣才會好轉

2019-06-11 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11日）各地都有陣雨或雷雨，且普遍有達到大雨標準。明天（12日）仍受滯留鋒面及西南氣流影響，各地還是要注意會有豪大雨機率，出門務必要記得攜帶雨具。

根據「中央氣象局」預報，明天鋒面逐漸從中部往南部移動，各地還是容易有大雨甚至是豪雨情況發生，其中西半部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。至於溫度方面，各地低溫約23至25度，高溫約27至30度，感受上較為舒適。

中央氣象局也再次提醒大家，這波鋒面滯留時間較長，配合西南氣流影響，容易出現短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，民眾可以隨時注意氣象局發布的最新消息。

另外，「天氣風險公司」表示，預計今晚至明晨是降雨空檔，各地雨勢也會變小，但明天上午開始將雨又再變強。而這樣的天氣型態可能會持續到週五，週六開始鋒面往南邊移動到海面上，強降雨緩和，但水氣還是很多。要等到天氣真正好轉預計要到週日或是下週一了。

空品方面，明日空氣品質大致較佳，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；馬祖地區受輕微境外污染物影響，空氣品質為「普通」等級。

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