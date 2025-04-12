夫遭徐巧芯誣指是共諜 外交部專員妻發「道歉文」：若失業就去八德路開早餐店

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/04/12 09:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯9日指控國安會秘書長吳釗燮的「何姓助理」為共諜，卻公開用了外交部「何姓專門委員」的姓名與照片，國安局與外交部提醒「錯誤資訊」，也引發何員家屬強烈不滿，徐巧芯昨受訪時六度鞠躬道歉。對此何姓專員的太太PO出對徐巧芯鞠躬道歉文，大酸若徐巧芯大委員不滿意她的道歉、她願意道歉到徐巧芯大委員滿意。

徐巧芯受訪過程鞠躬6次致歉。徐說，她查證發現確實有一起偵查案件，只是沒想到外交部有人同名同姓，她知道之後有修改，並向外交部長林佳龍致意，表達她的誠意，徐表示，何太太指她詢問當事人電話是要施壓，她是希望親自和當事人道歉，被誤解施壓她很遺憾，但家屬壓力很大，她也能夠理解，徐強調，她的道歉不是他們所說的假道歉，不管何太太對她的看法是什麼，希望能理解她的道歉是真的，說錯了就是說錯了，她不是故意的，如果何先生覺得不夠，她可以再道歉，希望何太太理解，

請繼續往下閱讀...

何太太在臉書PO出一篇名為「何太太對徐大立委巧芯鞠躬道歉文」的文章，內容是向徐巧芯大立委鞠躬道歉：第一個鞠躬道歉：她誤會徐大立委索要電話是施壓，若您徐大立委說不是施壓，就絕對不會是施壓。第二個鞠躬道歉：她膽子太小，不敢「親自」接聽您徐巧芯大立委「致電說明」，真的要鞠躬道歉自己太膽小，她真的很害怕！

何太太說，第三次鞠躬道歉：她沒有辨別「真假道歉」的能力，誤會徐大立委是「假道歉」。第四次鞠躬道歉：她在2025/04/11提告徐巧芯大立委，在此向徐巧芯大委員道歉去告您了。第五次鞠躬道歉：在此向徐巧芯委員道歉，會堂堂正正的罷免你。不但自己去罷免，還拉了很多朋友一起。

何太太說，第六次鞠躬道歉，是向徐巧芯大立委道歉，若她先生失業了，就只能在八德路開何家早餐店，最後，她再次向徐巧芯大委員道歉。若徐巧芯大委員不滿意她的道歉、她願意道歉到徐巧芯大委員滿意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法