鋒面要來了！ 今午後防強降雨 晚間降雨範圍再擴大

中央氣象署表示，今天下午至晚間受鋒面影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/04/12 07:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（12日）白天鋒面接近，水氣增加，天氣逐漸不穩定，清晨至上午馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，台灣中部以北、東北部、東部地區及金門有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下午鋒面更為接近，中部以北、東北部地區及南部山區及澎、金、馬將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，應留意有短延時強降雨及局部大雨發生機率，強對流通過時易出現較劇烈天氣現象。

請繼續往下閱讀...

晚間鋒面通過及東北季風增強，陣雨或雷雨的範圍擴大，西半部易有短延時強降雨，並有局部大雨發生，東半部地區及澎湖也有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，今天白天溫暖偏熱，各地高溫大致為28至32度，因西南風偏強，東南部氣溫會更高些，並有焚風發生機率；各地低溫則約19至22度；離島氣溫方面，澎湖21至28度，金門18至26度，馬祖17至25度。

空氣品質方面，宜蘭空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

今晚至明天（13日）清晨鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，中部以北地區有陣雨或雷雨，南部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生，東半部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明天白天起東北季風影響，氣溫下降；東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

14日起東北季風減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響，早晚各地仍偏涼，日夜溫差大；14日至17日各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

18日水氣稍增加，中部以北地區及南部山區有局部短暫陣雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 32 24 ~ 32 26 ~ 30 21 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法