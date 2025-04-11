痛心！山難多空勤淪「空巴」 登山界：嚮導失職應停權

山難頻傳，消防與空勤人員疲於奔命。（南投縣消防局提供）

2025/04/11 23:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來山難頻仍，南投縣今年在中央山脈南三段，就接連發生山友因裝備不足求救，由空勤直升機載運下山，甚至有單一案件，空勤就得分3架次載24人下山，簡直把空勤當「空巴」，成為搜救前線「最深的痛」，引發登山界撻伐，要求嚮導負起責任，否則就該停權，才不會把風險責任全丟給國家。

南投縣2017年實施登山活動管理自治條例，當時外界認為可降低山難發生，但2019年底政府宣布山林開放，提倡登山安全「風險自負」，當年南投山難也僅42件，隔年山難竟高達68件，後來受疫情影響，以及登山網紅推波助瀾，民眾瘋登山，南投縣2022、2023年山難案件，分別飆上87、93件，導致山難翻倍還屢創新高。

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檢視登山條例裁罰案件，以2018年爬南三段受傷求援，但最後卻「落跑」的葉姓山友最知名，當時因未依登山計畫爬山，以及未有基本救命術證照，分別被罰3萬、5萬元，成為開罰首例，甚至付出直升機救援費222萬餘元的高昂代價。

之後在2019與2024年，分別裁罰1件、2件，都罰1萬元，今年3月又有獨攀南三段的女山友，因未辦保險與未具救命術證照，2項違規各開罰1萬元。

只是登山條例上路8年，山難究責違規裁罰僅5件，也讓山域管理條例流於形式，凡有登山保險、救命術證照，滿足條例最低要求，不管山友經驗、技術、體能為何，一旦爬山出事，就有空勤免費載送，成為登山保命符，導致山難層出不窮，寶貴搜救資源遭濫用，登山界才有人要求帶隊嚮導應負起責任，失職就應停權列入「黑名單」。

南投縣消防局表示，登山自治條例上路多年，降低山難件數有限，但對搜救來說，因山友必須具備定位、通訊裝備，在山難發生第一時間，可立即掌握山難地點，有助搜救時效，增加生還機會。

消防人員說，許多荒野縱走路線，例如南三段，因沒有管理單位的登山檢核，只要申請入山證就能進入，而山友貿然挑戰長程路線，最後若發生山難，都是消防與空勤在承擔，這是搜救第一線人員「最深的痛」，希望中央重視，提出配套改善。

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