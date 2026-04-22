無懼中國打壓！ 賴清德致電史瓦帝尼國王：兩國只會更團結合作

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

兼任民進黨主席的總統賴清德原訂今（22日）出訪友邦史瓦帝尼，因中國施壓致塞席爾等3國臨時取消飛航許可，導致行程暫緩。賴清德表示，他第一時間已致電史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世，強調兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫下只會更團結合作。

民進黨今天下午召開中執會。據民進黨發言人吳崢會後轉述，賴清德表示，他今天原本要率團出訪邦交國史瓦帝尼王國，祝賀國王恩史瓦帝三世58歲生日以及慶祝中華民國和史瓦帝尼建交58週年。但因為中國政府施壓第三國臨時取消航空許可，因此不得不取消行程。

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賴清德說，他已經在第一時間親自致電國王祝賀生日快樂，也致歉無法親自參加慶祝活動，給予祝福。他和史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世皆感到遺憾，也重申兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫之下，只會更團結合作。

賴清德直言，台灣是主權國家，是世界的台灣，兩千三百萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家能阻擋，也無法阻擋。當中國越是打壓，越要展現無畏無懼精神，持續強化國家實力，穩健走向國際。

此外，賴清德談到，他要對連日協助我國進行交涉相關事宜的民主夥伴，以及在第一線打拚的外交人員，表達誠摯感謝。未來，台灣將持續與理念相近民主陣營攜手努力，共同維護印太區域的和平穩定，守護自由民主價值。

賴清德並呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。

民進黨中常會，會後民進黨發言人吳崢轉述賴清德總統談話。（記者王藝菘攝）

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