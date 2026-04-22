為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    楊寶楨擬投入台中東南區議員選戰 江和樹：一定會當選

    2026/04/22 15:07 記者黃旭磊／台中報導
    新竹市府前發言人楊寶楨，願批民眾黨戰袍征戰台中東南區議員選戰。（資料照，民眾提供）

    新竹市府前發言人楊寶楨，願批民眾黨戰袍征戰台中東南區議員選戰。（資料照，民眾提供）

    新竹市府前發言人楊寶楨，今天與民眾黨台中市議員江和樹一起上「中午來開匯」直播節目，楊寶楨說，爸媽住台中家鄉，今年底第一優先考慮批民眾黨戰袍，投入台中東南區議員選戰，江和樹強調，他人格保證，楊寶楨「一定會當選」，目前尚待黨中央決定是否以徵召方式。

    台中市東南區（11選區）本屆有5席議員，國民黨當選3席，分別是李中、羅廷瑋、林霈涵，民進黨2席為鄭功進及陳雅惠，羅廷瑋選上立委後，現有4席議員，由於中市府依人口比例重算席次，可能在5月宣布東南減少1席議員，國民黨方面，以李中及林霈涵2名現任優先提名，政治素人林英成及周啟揚有意參選，至於民進黨確定提名3席，民眾黨可能推1席。

    楊寶楨「寶寶」曾在2022年參選台北松山、信義區議員，當時差2千多票就當選，楊寶楨在直播節目表示，如果民眾黨願意徵召她，會披掛上陣（參選台中東南區議員）。

    江和樹分析選情說，坐他旁邊的議員差500票就落選了，楊寶楨一定會當選，人格保證，以楊的親和力到市場拜票沒問題，連柯文哲「阿北」都說「寶寶很好啊」、年輕人會支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播