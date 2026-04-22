楊寶楨擬投入台中東南區議員選戰 江和樹：一定會當選

新竹市府前發言人楊寶楨，願批民眾黨戰袍征戰台中東南區議員選戰。（資料照，民眾提供）

新竹市府前發言人楊寶楨，今天與民眾黨台中市議員江和樹一起上「中午來開匯」直播節目，楊寶楨說，爸媽住台中家鄉，今年底第一優先考慮批民眾黨戰袍，投入台中東南區議員選戰，江和樹強調，他人格保證，楊寶楨「一定會當選」，目前尚待黨中央決定是否以徵召方式。

台中市東南區（11選區）本屆有5席議員，國民黨當選3席，分別是李中、羅廷瑋、林霈涵，民進黨2席為鄭功進及陳雅惠，羅廷瑋選上立委後，現有4席議員，由於中市府依人口比例重算席次，可能在5月宣布東南減少1席議員，國民黨方面，以李中及林霈涵2名現任優先提名，政治素人林英成及周啟揚有意參選，至於民進黨確定提名3席，民眾黨可能推1席。

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楊寶楨「寶寶」曾在2022年參選台北松山、信義區議員，當時差2千多票就當選，楊寶楨在直播節目表示，如果民眾黨願意徵召她，會披掛上陣（參選台中東南區議員）。

江和樹分析選情說，坐他旁邊的議員差500票就落選了，楊寶楨一定會當選，人格保證，以楊的親和力到市場拜票沒問題，連柯文哲「阿北」都說「寶寶很好啊」、年輕人會支持。

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